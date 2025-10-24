Інтерфакс-Україна
Події
11:35 24.10.2025

Внаслідок ворожої атаки зазнав руйнувань Музей Гетьманства

1 хв читати

Внаслідок ворожої атаки вночі 23 жовтня зазнав руйнувань Музей Гетьманства.

Як повідомляється на сторінці музею у соцмережах, у найближчі дні заклад не прийматиме відвідувачів.

Музикант Святослав Силенко повідомив, що приліт був поруч з однією з найстарших кам’яниць міста Києва, спорудженою в кінці 17 століття. В музеї вибито 21 вікно, шрапнеллю посічено фасад споруди.

Музей Гетьманства — державний культурно-освітній та науково-дослідний заклад історичного профілю, зосередження пам’яток матеріальної та духовної культури, пов’язаних з історією та традиціями козацько-гетьманської доби. Музей є комунальним закладом культури, підпорядкованим Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Теги: #атака_рф #музей_гетьманства

