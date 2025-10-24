У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток
У Херсоні внаслідок обстрілу Корабельного району російськими окупантами постраждали девʼятеро людей, серед яких 16-річний підліток, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
"Близько 7:30 окупанти обстріляли Корабельний район. Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя. Бригада ‘екстренки’ доставила хлопчика до лікарні. Він – у надійних руках наших медиків", – йдеться у повідомленні.
Також постраждали п’ятеро дорослих херсонців – 41-річний та 65-річний чоловіки, а також три жінки віком 64, 78 та 60 років. У всіх них зафіксовані мінно-вибухові травми, наразі медики проводять дообстеження постраждалих, повідомляє міська військова адміністрація.
Згодом відомство додало: "Постраждали ще двоє херсонців - 66-річний чоловік та 61-річна жінка. В них вибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові травми. У постраждалого також уламкові поранення. Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості".
По медичну допомогу звернулася також 61-річна жінка, котра потрапила під обстріл у Корабельному районі. У неї діагностували мінно-вибухову травму та пошкодження ока. Медики надають їй необхідну допомогу.
Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, аварійно-рятувальні бригади вже приступили до ліквідації наслідків.
Джерела: https://t.me/khersonskaODA/44078
https://t.me/kherson_miskrada/58804
https://t.me/kherson_miskrada/58807
https://t.me/khersonskaODA/44085