Інтерфакс-Україна
Події
00:12 24.10.2025

Зеленський: Сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підсумки засідання Європейської ради у Брюсселі, наголосивши на збереженні фінансової допомоги Україні та посиленні санкційного тиску на Росію.

"Євросоюз запевнив, що фінансова допомога Україні буде збережена не лише в наступному році, а й у 2027-му. Це важливе одностайне рішення", – зазначив Зеленський у дописі на Facebook.

За його словами, політична підтримка також стосується заморожених російських активів та їх використання на захист від російської агресії, а Єврокомісія опрацює всі необхідні деталі. Українська сторона вже працює з відповідними країнами щодо посилення систем протиповітряної оборони та підтримки енергетики.

"Нарешті затверджений 19-й пакет санкцій Євросоюзу - дякую за це. І ми обовʼязково синхронізуємо цей пакет в українській юрисдикції. Також важливо, щоб його елементи були підтримані санкціями інших європейських країн, які поза межами ЄС, зокрема Британією, Норвегією та Швейцарією", - зазначено в дописі, оприлюдненому за результатами засідання Європейської ради.

Голова Української держави також зазначив, що Україна вже починає працювати з Європейським союзом над наступним санкційним пакетом, аби Росія відчувала реальні економічні втрати від своєї агресії.

"Партнери нас чують і враховують наші пропозиції. Всі вже просто втомилися від того, що Росія постійно дурить світ і вважає, що їм там, у Москві, нічого за це не буде. Україна давно говорить, що сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни. Координації буде більше", - підсумував президент.

