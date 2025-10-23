ЄС засудив атаки РФ на енергетичний сектор України – заява до висновків саміту ЄС

Лідери Європейського союзу засудили напади Росії на енергетичний сектор України та закликали до термінового вирішення потреб українців у світлі скорої зими.

Про це мова йде у заяві до висновків засідання Європейської ради, яка була схвалена 26 країнами-членами, окрім Угорщини.

"Європейська Рада засуджує посилення нападів Росії на енергетичний сектор України, зокрема на видобуток газу, та створення загрози безпеці Запорізької атомної електростанції", - сказано в документі.

У цьому зв’язку лідери ЄС закликали до "мобілізації всіх зусиль для термінового вирішення нагальних потреб після нападів та посилення готовності України до зими". "Європейський Союз та його держави-члени, у співпраці з партнерами, активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги у сфері цивільного захисту Україні", - наголошується в заяві.