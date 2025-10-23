Інтерфакс-Україна
Події
22:58 23.10.2025

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 роки, пов’язане з росактивами – заява до висновків саміту

1 хв читати

Лідери Європейського союзу дійшли згоди по питанню фінансування України на 2026-2027 роки, пов’язане з іммобілізованими російськими активами, доручивши Європейській комісії у стислі терміни надати конкретні пропозиції.

Відповідне доручення прописане у заяві до основних висновків засідання Європейської ради, яке пройшло у четвер в Брюсселі. Це рішення було підтримано 26 главами держав та урядів країн-членів ЄС, окрім Угорщини, через що воно набуло формату додатку до висновків.

"Європейська Рада зобов'язується вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових та оборонних зусиль. Тому Європейська Рада запрошує Комісію якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України та запрошує Комісію та Раду продовжити роботу, щоб Європейська Рада могла повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні", - йдеться в заяві.

Лідери ЄС наголосили, що, відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй збитки, завдані її війною.

Теги: #фінансування #єр #активи

