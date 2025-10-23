Інтерфакс-Україна
18:28 23.10.2025

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Європа переймається через те, щоб Росія не поклала на стіл свій план закінчення війни через третю країну, тому необхідно підготувати певні пункти європейського плану, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо плану. Насправді, між нами, я не знаю про європейський план. Я маю на увазі, ми говорили з певними партнерами, і ми говорили з дуже добрими друзями, і, звичайно, ми не хочемо, щоб хтось поклав на стіл якийсь план когось із Росії через ту чи іншу третю країну. Ми не хочемо цього, тому, звичайно, європейські друзі переймаються через це. Звичайно, пропозиція така, щоб підготувати певні пункти", - сказав Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.

За його словами, план починається навіть не з припинення вогню, а з волі "сісти і говорити", а не боротися, використовуючи різні типи ракет проти цивільних і дітей.

Президент додав, що вчора росіяни вдарили по дитячому садочку.

"Друга армія світу, яка б’ється проти українських дітей. Це не показує, що вони хочуть цю війну завершити. Більше тиску на Росію - і вони сядуть і будуть говорити. Я думаю, це план", - наголосив глава держави.

