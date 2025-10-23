Макрон на зустрічі із Зеленським запевнив у готовності посилити тиск на Москву

Фото: сайт Президента України

Президент Французької Республіки Емманюель Макрон на зустрічі у Брюсселі із українським колегою Володимиром Зеленським запевнив у підтримці України та готовності посилити тиск на Москву.

"Пліч-о-пліч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі", - написав він у соцмережі Х.

Макрон наголосив, що разом із європейськими партнерами та у тісній взаємодії зі Сполученими Штатами Франція продовжує підтримувати Україну в пошуках шляхів до справедливого та тривалого миру.

"Оскільки Росія продовжує виступати проти негайного та безумовного припинення вогню, ми маємо намір посилити тиск на Москву", - наголосив президент.

Макрон привітав прийняття нових санкцій США проти РФ та заходів, що сьогодні були узгоджені Європейським Союзом.

"Мир є необхідним", - написав Макрон.

20 жовтня президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, яка пройде у Лондоні у гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.