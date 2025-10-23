Зеленський та Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих" у Лондоні

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном під час якої особливу увагу приділили зміцнення протиповітряної оборони, стійкості української енергетичної системи та посиленню оборонної співпраці.

"Глава держави поінформував про наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі України та житлових будинках. За словами президента, один із ключових пріоритетів зараз – зміцнення протиповітряної оборони та стійкість української енергетичної системи. Особливу увагу приділили посиленню оборонної співпраці, розвитку відповідних виробництв і конкретним рішенням, які можуть суттєво зміцнити Україну не лише короткостроково, а й довгостроково", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента України у четвер.

Зеленський та Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться в п’ятницю Лондоні.

"Лідери мають однакове бачення: зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки", - повідомляють в інтернет-представництві президента України.

Зеленський подякував Франції та особисто Емманюелю Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. "Це саме той тиск, який у єдності зі США та іншими партнерами може змусити РФ перейти до справжньої дипломатії", - наголосив очільник Української держави.