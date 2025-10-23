Суд в Одесі оголосив вирок у справі агента ГРУ, який готував серію замовних убивств в Одесі, – 14 років ув'язнення

(оновлено новину від 22 жовтня, змінено джерело, додано інформацію від СБУ)

Приморський райсуд Одеси виніс вирок у справі про замах на громадських активістів Геннадія Бейбутяна та Дем’яна Ганула. Обвинуваченого Миколу Майоренка визнали винним та призначили йому 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомила Служба безпеки України у четвер, а доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції російський агент, який готував серію замовних убивств в Одесі, отримав 14 років ув’язнення з конфіскацією майна. За завданням РФ зловмисник у 2024 році мав ліквідувати місцевого очільника громадського формування з охорони правопорядку Геннадія Бейбутяна та активіста Дем’яна Ганула.

В СБУ зазначили, що відповідно до задуму ворога, це мали бути показові вбивства публічних діячів, які підтримували Сили оборони у війні з агресором. Спочатку агент планував ліквідацію Бейбутяна, а наступною жертвою ворожого поплічника мав стати Ганул.

Повідомляється, що завдання ворога виконував 43-річний мешканець Київщини, який до повномасштабного вторгнення працював у службі охорони однієї з фінансово-промислових груп РФ, а згодом повернувся в Україну. Після початку повномасштабної війни російські спецслужбісти відновили з ним зв’язок і доручили знайти кілера для вбивства Бейбутяна, а у разі успіху він мав приступити до наступної ліквідації – Ганула.

За вбивство очільника одеського ГО рашисти обіцяли $80 тис..

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани і запобігли ліквідації громадського діяча у жовтні 2024 року. Тоді було реалізовано спецоперацію з імітації вбивства Бейбутяна, щоб задокументувати весь ланцюжок підготовки до замаху. Під час затримання у зловмисника вилучили бойову гранату Ф-1, а також смартфон із доказами контактів з окупантами.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (готування та закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (пособництво в підробленні офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб).