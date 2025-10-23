Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема, масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, у четвер з 7:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно, повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

"Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – зазначив системний оператор.

За інформацією компанії, станом на ранок 23 жовтня внаслідок чергових ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури України є знеструмлені споживачі на Харківщині та Чернігівщині.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи починаються одразу, як це дозволяє безпекова ситуації", – наголосили в НЕК.