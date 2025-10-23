Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

19-й пакет санкцій Євросоюзу, а також санкції США проти російських нафтових компаній, це хороший сигнал для інших країн приєднатися до них, необхідно, щоб у їх центрі також був тіньовий флот РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"19-й пакет дуже важливий… Але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика, нам потрібно, щоб у центрі (санкцій – ІФ-У) був тіньовий флот, і ми будемо продовжувати, поки Путін не зупинить цю війну", - сказав Зеленський перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

Він подякував президент Євроради Антоніу Кошта за запрошення на засідання, а також за рішення щодо 19-го пакету санкцій.

Водночас, Зеленський наголосив, що Росія не демонструє бажання припинити цю війну, і продовжує атакувати Україну, зокрема дитячі садки, школи, просто цивільних людей.

"Це означає, що ми маємо не лише захищатися, але й разом з Європою, США тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. Тиск - пакети санкцій, протиповітряна оборона, зброя великої дальності і, звичайно, фінансова підтримка, про що ми сьогодні разом поговоримо", - додав президент.