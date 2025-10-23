Інтерфакс-Україна
Події
10:24 23.10.2025

Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

1 хв читати
Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

19-й пакет санкцій Євросоюзу, а також санкції США проти російських нафтових компаній, це хороший сигнал для інших країн приєднатися до них, необхідно, щоб у їх центрі також був тіньовий флот РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"19-й пакет дуже важливий… Але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика, нам потрібно, щоб у центрі (санкцій – ІФ-У) був тіньовий флот, і ми будемо продовжувати, поки Путін не зупинить цю війну", - сказав Зеленський перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

Він подякував президент Євроради Антоніу Кошта за запрошення на засідання, а також за рішення щодо 19-го пакету санкцій.

Водночас, Зеленський наголосив, що Росія не демонструє бажання припинити цю війну, і продовжує атакувати Україну, зокрема дитячі садки, школи, просто цивільних людей.

"Це означає, що ми маємо не лише захищатися, але й разом з Європою, США тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. Тиск - пакети санкцій, протиповітряна оборона, зброя великої дальності і, звичайно, фінансова підтримка, про що ми сьогодні разом поговоримо", - додав президент.

Теги: #зеленський #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 23.10.2025
Глава Єврокомісії заявила, що 19-й пакет санкцій вперше торкнеться російського газового сектора

Глава Єврокомісії заявила, що 19-й пакет санкцій вперше торкнеться російського газового сектора

10:28 23.10.2025
Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

10:10 23.10.2025
Зеленський прибув на засідання Європейської ради

Зеленський прибув на засідання Європейської ради

09:18 23.10.2025
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

17:21 22.10.2025
Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

17:20 22.10.2025
Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

17:19 22.10.2025
Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

16:59 22.10.2025
Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

16:56 22.10.2025
Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

16:53 22.10.2025
План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

Трамп скасував зустріч з Путіним

ОСТАННЄ

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

Свириденко: Сподіваюсь, що тенденція збільшення кількості жінок в уряді буде набирати обертів

Майже 140 тис. учасників скористаються програмою "Ветеранський спорт" у IV кв.-2025

Лаборантка та слюсар оборонного заводу в Миколаївській області викриті на шпигунстві на користь РФ

Уперше українські учні за кордоном можуть взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Кабмін передбачив єдину цифрову платформу підвищення кваліфікації педагогів

Міносвіти проігнорувало рекомендації Освітнього комітету переглянути терміни конкурсів і апробацій підручників на наступний рік - Бабак

Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

Каллас: Із прийняттям 19-го пакету санкцій ЄС Путіну стане ще складніше фінансувати війну проти України

Кабмін виділив 41,2 млн грн на відновлювальні роботи Волинського обласного ліцею

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА