Україні потрібна підтримка для зміцнення оборони та безпеки всієї Європи – Сибіга головам МЗС країн-партнерів

Міністри закордонних справ країн-партнерів України висловили підтримку Україні після масованих обстрілів міст в ніч на середу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував їм та заявив про необхідність трансатлантичного тиску на РФ, щоб змусити її припинити агресію.

"Ракети, бомби, дрони – це відповідь кремлівського ката на пропозицію президента Трампа щодо миру та припинення вогню в Україні. Припинення вогню та заморожування фронту підтримують у Європі та в усьому світі. Окрім Росії", - написала міністр закордонних справ Латвії Байба Браже в Х.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що нічний обстріл є ще одним доказом того, що Володмир Путін хоче війни і йому байдуже до пропозицій щодо припинення вогню. "Ось чому путінізм має бути зупинений. Ми повинні зміцнити українську та європейську безпеку. До настання зими Україні потрібні боєприпаси, системи протиповітряної оборони та енергетичне обладнання. В іншому випадку ми ризикуємо гуманітарною кризою в Європі", - написав він в Х.

"Путін продовжує єдину форму "дипломатії", яку він знає – забирає життя українців та залишає мирних жителів мерзнути без опалення та електрики", - написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що російські дрони завдали удару по дитячому садку і закликав зупиніти "цю безмежну жорстокість" та припинити вогонь.

В свою чергу Сибіга також розцінив удар по дитячому садку як доказ того, що РФ "є терористичною державою". "Дійсно, Україні потрібна рішуча підтримка партнерів для зміцнення оборони та безпеки всієї Європи", - написав він в Х.

Голова українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що терор РФ ніколи не має бути нормалізованим і йому потрібно протистояти зміцненою "єдністю, силою та посиленим тиском на Москву".

"Ми повинні діяти разом, щоб збільшити ціну продовження війни для Москви. Наша єдність і справжня сила можуть змусити агресора припинити вбивства", - написав міністр.

За його словами, РФ "була і залишається єдиним джерелом цієї війни та єдиною причиною її продовження". "Сильний трансатлантичний тиск має вирішальне значення для того, щоб змусити Москву припинити свою агресію та терор", - наголосив Сибіга.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha

https://x.com/Braze_Baiba/status/1980963446566076622

https://x.com/jnbarrot/status/1980973554821628072

https://x.com/BudrysKestutis/status/1980935618742919184

https://x.com/JanLipavsky/status/1980961426366771364