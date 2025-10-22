Інтерфакс-Україна
18:11 22.10.2025

Молодіжний дипломатичний форум за сприяння УЧХ стартував у Києві

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

II Молодіжний дипломатичний форум, організований Українським Червоним Хрестом (УЧХ), проходить у Києві.

"Гуманітарна дипломатія — це дипломатія людяності. Вона вимагає від нас не сили, а переконання, не тиску, а співчуття. Її мета — забезпечити, щоб людські життя і гідність залишалися в центрі будь-яких рішень і переговорів", — наголосив старший науковий співробітник Оксфордського університету Х’юго Слім під час відкриття форуму.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, протягом двох днів понад 100 учасників форуму братимуть участь у панельних дискусіях, навчальних лабораторіях і симуляціях, де разом з експертами, дипломатами та представниками гуманітарних організацій розбиратимуть, як застосовувати гуманітарні принципи у переговорах, протидіяти дезінформації й ефективно захищати потреби громад.

Серед ключових тем — роль молоді у гуманітарній дипломатії, гуманітарний голос України, а також практичні навички ведення переговорів, публічних виступів і кризових комунікацій.

"Сучасний світ стикається з безпрецедентними викликами — війнами, кліматичними кризами, масштабними переміщеннями населення та хвилями дезінформації. Саме тому гуманітарна дипломатія — новий вимір сучасної дипломатії, що поєднує діалог, переконання й адвокацію для захисту людей і посилення їхнього голосу у світі", — зазначив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

 

Теги: #форум #доценко #тчху #учх

