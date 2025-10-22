Зеленський у Швеції обговорить угоду про експорт оборонної продукції з компанією Saab – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції у середу відвідає разом із прем'єр-міністром країни Ульф Крістерссон, шведську оборонну групі Saab, щоб обговорити можливу угоду про експорт, повідомляє у середу агентство Reuters.

Як пише видання, Saab є виробником винищувача JAS 39 Gripen, літака-розвідника GlobalEye, ракетних систем, протитанкової зброї для піхоти та іншого обладнання.

"Ми обговоримо можливу велику шведську експортну угоду", – заявив Крістерссон.

Пізніше він повідомив державній телерадіокомпанії SVT, що він і Зеленський "розглянуть один з найкращих у світі винищувачів", але не сказав, чи угода про постачання літаків Gripen стоїть на порядку денному.

Можливість постачання літаків Gripen до України розглядалася протягом останніх двох років, але була відкладена, щоб Київ міг зосередитися на впровадженні американських винищувачів F-16, які почали використовуватися в серпні минулого року.

Тим не менш, українські пілоти перебували у Швеції, щоб випробувати літаки Gripen і сприяти можливому експорту цих літаків.

Представник компанії Saab заявив, що це великий день для компанії. "Це свідчить про сильну віру в компетенцію та ... можливості Saab у сфері винищувачів", – сказав він.

Шведський уряд заявив у своїй заяві, що Зеленський і Крістерссон представлять новини щодо експорту оборонної продукції на спільній прес-конференції.