Події
15:25 22.10.2025

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" розпорядилася застосувати графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії в низці регіонів замість аварійних.

Згідно з моніторингом соцмереж обленерго, проведеним Енергореформою, на цей час про ГПВ повідомили "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Житомиробленерго", "Запоріжжяобленерго", "Кіровоградобленерго", а також ДТЕК стосовно Дніпропетровщини та Київщини.

За інформацією ДТЕК, графіки у Дніпропетроській та Київській областях запроваджено з 13:00 до кінця доби.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня з 15:30 до кінця доби (з урахуванням часу на перемикання) по Запорізькій області буде застосовано ГПВ. Одночасно вимикатимуться дві черги", – йдеться у повідомленні "Запоріжжяобленерго".

"22 жовтня графік погодинних відключень буде застосовано з 18:30 до 23:59 в обсязі 1,5 черги", – повідомило "Полтаваобленерго".

"Сьогодні з 16:30 на території Сумщини діятимуть графіки погодинних відключень у обсязі двох черг (замість графіків аварійних відключень). ГАВ із 16:30 буде скасовано, натомість діятимуть ГПВ!" – йдеться в повідомленні "Сумиобленерго".

"За командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго" на Житомирщині введено ГПВ. Причина – гострий дефіцит потужності внаслідок пошкоджень від російських обстрілів", – заявило "Житомиробленерго".

"Черкасиобленерго" запровадило в області графіки з 13:30 до 15:30 для однієї черги.

Щодо Кіровоградської області, то, як відомо на цей час, там введено графіки для Кропивницького та Олександрійського районів до кінця доби для двох черг одночасно.

Як повідомлялося, обмеження електроенергії почалися після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, але досі застосовувалися для промисловості, для якої вводили графіки обмеження потужності. ГПВ, які застосовуються для населення, діяли відтоді тільки в Чернігівській області. Також електрику в низці районів після атак виключали в аварійному режимі, в тому числі 22 жовтня, після чергової нічної атаки на Україну і, зокрема, на енергосистему.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4229

Теги: #відключення_світла #графіки

