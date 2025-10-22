Інтерфакс-Україна
Зеленський: Не може бути жодного виправдання удару дроном по дитсадку

Зеленський: Не може бути жодного виправдання удару дроном по дитсадку
Фото: ДСНС

Через ворожу атаку безпілотником по дитячому садку у Харкові загинула одна людина, ще семеро постраждали, повідомив президент України Володимир Зеленський у середу.

"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним. Станом на зараз семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога. Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес", - написав він в Телеграмі.

Зеленський наголосив, що "немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку".

"Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", - резюмував президент.

