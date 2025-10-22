Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

Президент України Володимир Зеленський прилетів в Осло, Норвегія, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Як відомо, у Зеленського запланована зустріч із прем’єр-міністром країни Йонасом Гар Стере.

"Я щиро вітаю президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Норвегія солідарна з Україною у прагненні до тривалого і справедливого миру, якого заслуговує український народ", – цитують прем’єр-міністра у повідомленні на сайті уряду Норвегії.

За інформацією, Зеленський перебуває з візитом у Європі і прибув до Норвегії для зустрічі з прем’єр-міністром Стере. З міркувань економії часу зустріч відбудеться на військовому аеропорту Гардермуен.

"Норвегія надає Україні потужну підтримку і продовжує це робити. Дуже важливо підтримувати тісний діалог з українськими властями, щоб ця підтримка відповідала потребам на місцях в Україні", – зазначив Стере.

Перша леді України Олена Зеленська матиме окрему програму в Норвегії. Зеленську супроводжує міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Джерело: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ukrainas-presidentpar-i-norge/id3125866/?fbclid=IwY2xjawNlgkFleHRuA2FlbQIxMQABHj5gTlGGMayVxyzYMDylKThMpdubkgh_3-k02C91I1TuyObYKcJ1TccDepY6_aem_2eprdiX3JaoaUEiwvhlmlQ