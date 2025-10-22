Орбан все ще готується до проведення зустрічі Путіна та Трампа у Будапешті

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна і в Будапешті триває, але її терміни не визначені, заявив у середу прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

"Сіярто (міністр закордонних справ Угорщини – ІФ-У) у Вашингтоні. Підготовка до мирного саміту триває. Дата проведення все ще залишається невизначеною. Коли настане час, ми його проведемо. Завтра, на Марші миру, ми покажемо світові, що вибір Будапешта не був випадковим. Так сталося тому, що Угорщина є острівцем миру, а угорці стоять на боці миру", - написав Орбан на сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, минулого четверга після телефонної розмови Трампа та Путіна помічник останнього Юрій Ушаков заявив, що підготовка запланованої в Будапешті зустрічі керівників двох країн почнеться з контактів глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо.

Втім, у вівторок ввечері у Білому домі заявили про відсутність намірів Трампа зустрічатися з Путіним ближчим часом, як і Рубіо з Лавровим.

Раніше повідомлялося, що сподівання Трампа на швидку зустріч з Путіним можуть провалитися після того, як стало відомо про відтермінування зустрічі Рубіо з Лавровим. 16 жовтня після розмови з Путіним Трамп заявив, що вони "домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня", але представник Білого дому повідомив виданню, що попередня зустріч між держсекретарем США і главою МЗС РФ поки відкладена. Одне з джерел повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни РФ проти України.

Ще напередодні Reuters з посиланнями на обізнані джерела повідомляло, що Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня.