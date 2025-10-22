Інтерфакс-Україна
08:13 22.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 167 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

" За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

