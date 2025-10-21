Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна фіналізувала підготовку до зустрічей зі європейськими партнерами на цьому тижні, готується нова угода щодо оборонних спроможностей України, яку будуть фактично реалізувати як частину гарантій безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню. Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні", - сказав він у вечірньому зверненні у вівторок.