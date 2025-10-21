Інтерфакс-Україна
Події
19:00 21.10.2025

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Україна фіналізувала підготовку до зустрічей зі європейськими партнерами на цьому тижні, готується нова угода щодо оборонних спроможностей України, яку будуть фактично реалізувати як частину гарантій безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню. Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні", - сказав він у вечірньому зверненні у вівторок.

Теги: #угода #зеленський

