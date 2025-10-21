Нідерланди підтримують європейських лідерів щодо миру в Україні, візьмуть участь в зустрічі "Коаліції охочих" у пʼятницю - премʼєр

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф заявив про підтримку спільної заяви європейських лідерів і президента Володимира Зеленського щодо припинення бойових дій в Україні.

"Нідерланди підтримують спільну заяву європейських лідерів та президента Володимира Зеленського, і як головний партнер України ми будемо присутні на зустрічі "Коаліції охочих" у п'ятницю разом з нашими міжнародними союзниками", - написав він у соцмережі Х.

Схооф наголосив, що народ України заслуговує на справедливий і тривалий мир.

"Настав час скласти зброю, але територіальна цілісність України має бути понад усе. Для цього Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції, коли розпочне переговори", - підкреслив глава уряду.

Раніше президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр ВеликоЇ Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен опублікували спільну заяву щодо припинення вогню в Україні. Лідери підтвердили підтримку України та висловили схвалення зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на досягнення припинення бойових дій.