Забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має бути не менше ніж 50% - нарада Зеленського з Умєровим

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання довести забезпечення Сил оборони зброєю українського виробництва до 50% до кінця поточного року.

"Детально працюємо над потребами нашої оборонної промисловості. І щоб такі потреби задовольнялись максимально повно, зокрема, відбудеться трансформація апарату РНБО. Показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець цього року має бути не менше ніж 50%. Потрібно це виконати", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок за підсумками наради з секретарем Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустемом Умєровим.

Він також обговорив з секретарем РНБО нові оборонні домовленості з партнерами, які мають на меті посилити .українську бойову авіацію. "Це частина нашої стратегії для створення достатньо міцних Повітряних сил Збройних Сил України, щоб гарантувати безпеку нашої держави довгостроково. Важливо, щоб усі наші державні інституції та складові Сил оборони, які задіяні в підготовці й будуть задіяні в реалізації угоди, були належним чином скоординовані", - повідомив президент.

Також за підсумками наради Зеленський зазначив, що на поточному тижні відбудуться зустрічі з лідерами європейської спільноти, а також нашої коаліції охочих. "Потреби в ППО, конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки, розширення програми PURL, перелік необхідного обладнання для відновлення енергетики після ударів, а також координація в посиленні санкцій – усе це має бути чітко визначене та доведене до кожного нашого партнера відповідно до їхніх реальних спроможностей", - наголосив він.

Як повідомлялося, Зеленський дав доручення дипломатам підготувати зустріч "коаліції охочих" на найближчий час. Пізніше президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, вона пройде у Лондоні у гібридному форматі за участі Зеленського.

Також президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь в засіданні Європейської ради 23 жовтня, коли та, як очікується рада сформулює рамки подальшої роботи Європейської комісії над законодавчими пропозиціями щодо майбутньої фінансової підтримки України, зокрема, стосовно так званої "репараційної позики" з основою іммобілізованих російських активів.