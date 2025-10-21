Інтерфакс-Україна
14:22 21.10.2025

Бережна про зміну назву монети на "шаг": підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів

Фото: МКСК

Віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна підтримує зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг".

"Стосовно розмінної монети: я, звісно, підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів. Ми розуміємо, від якого слова походить слово "копійка". Абсолютно підтримую "шаг" як українізацію, деколонізацію, дерадянізацію, деімпереалізацію монети", - сказала Бережна під час розгляду у Верховній Раді питання про її призначення.

Як повідомлялося, народні депутати пропонують Верховній Раді змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг". Зазначається, що зміна назви монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтований "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України у грошовій номенклатурі та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

У вересні 2024 року Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети з "копійок" на "шаги". У січні 2025 року в експертній комісії УІНП заявили, що ініціатива НБУ щодо зміни назви розмінної монети заслуговує на підтримку.

Голова Українського Інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявляє, що назва розмінної одиниці "шаг" вживалась на теренах теперішньої України з 17-го століття і була питомо українською.

Ексголова УІНП Антон Дробович підтримує ініціативу НБУ змінити назви розмінної монети з "копійок" на "шаги".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримала законопроєкт №14093 щодо відрадянщення (дерадянізації), який передбачає зміну назви розмінної монети України з "копійка" на "шаг", як такий, що не має економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора.

