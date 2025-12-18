Інтерфакс-Україна
Економіка
12:02 18.12.2025

Рада має намір змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

1 хв читати
Рада має намір змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг".

За це рішення проголосували 264 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Законопроєкт №14093 про внесення змін до деяких законів щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України пропонує установити, що порядок і строки вилучення з обігу розмінної монети "копійка", а також порядок проведення розрахунків під час одночасного функціонування в обігу розмінної монети "копійка" та "шаг" визначаються нормативно-правовими актами Національного банку. Співвідношення між розмінною монетою "копійка" та розмінною монетою "шаг" дорівнює 1:1. Монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно.

Теги: #шаг_монета #копійка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 21.10.2025
Бережна про зміну назву монети на "шаг": підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів

Бережна про зміну назву монети на "шаг": підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів

12:28 29.07.2025
Нацбанк хоче вилучити з обігу монету номіналом 10 копійок

Нацбанк хоче вилучити з обігу монету номіналом 10 копійок

10:50 14.10.2024
Голова УІНП підтримує ініціативу НБУ змінити назву розмінної монети з "копійок" на "шаги"

Голова УІНП підтримує ініціативу НБУ змінити назву розмінної монети з "копійок" на "шаги"

ВАЖЛИВЕ

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

ОСТАННЄ

Мінекономіки продовжило до 23 грудня прийом заявок на відбір у НР енергокомпаній та збільшило на 2 кількість вакансій в УРМ

НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

Ощадбанк надав "Кернелу" кредит на $77 млн для оновлення технопарку і ремонт зернотерміналу в Чорноморську

МХП завершив збирання врожаю із 330 тис. га і отримав 2 млн тонн

Латвія вносить EUR200 тис. до Фонду енергетичної підтримки України

США допоможуть Україні забезпечувати продовольством світ і чекають на реконструкцію та відбудову України – Дж. Девіс

НБУ сподівається на якнайшвидше набуття чинності закону про розвиток фінінклюзії

Європарламент схвалив поступову заборону імпорту трубопровідного газу й СПГ із РФ

Люксембург спрямував у Фонд підтримки енергетики України черговий внесок EUR10 млн

НБУ минулого тижня скоротив валютні інтервенції на 18,1%, але гривня подешевшала

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА