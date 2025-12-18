Рада має намір змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг".

За це рішення проголосували 264 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Законопроєкт №14093 про внесення змін до деяких законів щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України пропонує установити, що порядок і строки вилучення з обігу розмінної монети "копійка", а також порядок проведення розрахунків під час одночасного функціонування в обігу розмінної монети "копійка" та "шаг" визначаються нормативно-правовими актами Національного банку. Співвідношення між розмінною монетою "копійка" та розмінною монетою "шаг" дорівнює 1:1. Монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно.