Події
14:09 21.10.2025

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Міністерство культури України працює над оновленням українських шрифтів, повідомила віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури Тетяна Бережна.

"Стосовно шрифтів. Це точно той відбиток, який ми залишимо після себе. Тому ті візуальні символи, які ми бачимо перед собою, мають дуже велику роль, як і те, що ми в них вкладаємо", - сказала Бережна під час розгляду у Верховній Раді питання про її призначення.

Вона додала, що наразі за дорученням прем'єр-міністра у Мінкультури створена робоча група по оновленню українських шрифтів, і результати будуть продемонстровані найближчим часом.

Як повідомлялося, в серпні 2023 року група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, яким пропонує Верховній Раді припинити використання шрифтів російського походження, зокрема "Іжиця", в роботі українського парламенту. Крім того, нардепи вважають за необхідне рекомендувати президенту України, Кабінету міністрів України та іншим державним органам, а також підприємствам, установам і організаціям припинити використання шрифтів російського походження, зокрема "Іжиці" та похідних від нього.

У вересня 2023 року тодішній в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що в Україні планують запустити на державному рівні банк українських шрифтів.

