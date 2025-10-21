Інтерфакс-Україна
14:07 21.10.2025

Бережна: стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру

Віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна вважає, що стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру, через це ця політика передається під Кабінет міністрів.

"Дійсно, стратегічні комунікації передаються  з Міністерства культури під Кабінет міністрів, тому що стратегічні комунікації, one voice мають бути координовані з єдиного урядового центру", - сказала Бережна під час розгляду у Верховній Раді питання про її призначення.

Як повідомлялося, стратегічні комунікації будуть відділені від Міністерства культури. У зв'язку з цим Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", загальноукраїнський інформаційний телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкультури і будуть під управлінням Кабінету міністрів України через Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення.

