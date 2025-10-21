Європейська безпека залежатиме виключно від наполегливості України та ЗСУ і від майбутнього реального партнерства - Залужний

Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Єдиним шляхом до інтеграції України в європейську оборонну систему, насамперед протиповітряну та протиракетну, є продовження співпраці з НАТО та його членами, які мають спільні кордони з РФ або пам'ятають уроки минулого, відзначає посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний.

"Це майже єдиний спосіб обійти як політичні, так і інші блокади всередині ЄС, хоча такий крок несе з собою серйозні геополітичні ризики для держав-членів", - написав Залужний у своїй статті, написаній на замовлення польського безпекового аналітичного центру "Інститут Східного Флангу" та опублікованій на його сайті.

За його словами, до 2030 року ЄС у забезпеченні власної безпеки покладатиметься виключно на НАТО і, відповідно, на США. ЄС, ймовірно, буде паралельно збільшувати частку власного озброєння, в тому числі виробленого спільно з Україною, але формування нової європейської архітектури безпеки, ймовірно, до 2030 року не розглядається як пріоритетне завдання.

"У зв'язку з цим у своїй зовнішній політиці ЄС зосередиться на збереженні нинішньої формули забезпечення власної безпеки, намагаючись насамперед утримати США в центрі своєї уваги. Отже, включення України як повноправного гравця до майбутньої архітектури європейської безпеки не розглядається ні формально, ні по суті, за винятком часткового використання бойового досвіду та надання допомоги у війні з Росією, відповідно до стратегії уникнення війни шляхом підтримки сусіда, який вже воює", - переконаний посол.

У статті Залужний проаналізував безпекову ситуацію в Європі та дав рецепт, як уникнути війни, розказав про переваги та недоліки нової оборонної стратегії ЄС, як реформувати безпековий сектор Європейського Союзу. При цьому, за словами посла, саме Україна може допомогти державам ЄС якнайскоріше покращити свої оборонні стратегії.

Він зазначив, що на європейському рівні розроблений лише один програмний безпековий документ – "Спільна Біла книга з питань європейської оборони – Готовність 2030", оприлюднена 19 березня цього року, в якому вперше було зосереджено увагу на необхідності стратегічної автономії Європи в умовах зростаючої конкуренції з боку США, він містить план дій і пропонує вжити ряд заходів, з особливим акцентом в галузі європейської оборонної промисловості.

"Однак, аналізуючи цей документ, дивлячись на нього з нашої та європейської перспективи, слід констатувати, що для досягнення його головної мети задекларованого розподілу фінансових коштів явно недостатньо. На жаль, Європі потрібні як політична воля, так і час", - констатує Залужний.

Також посол зазначив, що успіх будь-яких ініціатив залежатиме від політичної волі всіх 27 держав-членів. "Реалізація основного принципу централізованого підходу до формування власної безпеки за такого припущення, безумовно, неможлива", - наголосив він.

За словами Залужного, досвід України у веденні війни вказує, що визначення безпеки та її досягнення ґрунтується на трьох стійких поняттях: політична воля та готовність вживати непопулярних заходів для забезпечення безпеки, добре навчені та сучасні збройні сили, і оборонна промисловість. Він назвав проблемою попередніх лідерів "відкладання непопулярних заходів на користь короткострокової популярності та популістських обіцянок". "Звичайно, щоб прискорити інституційну готовність до оборони в демократичному суспільстві, необхідно вести діалог саме з цим суспільством. Хто першим розпочне цей діалог – європейські уряди чи російська армія – залежить від нас самих і наших партнерів", - пише дипломат.

Він наголосив, що в самому ЄС зараз відсутні чіткі механізми примусу. "В результаті відсутні підстави для реалізації політичної волі. Тому реалізація вимог, визначених у цьому документі (Білій книзі – ІФ-У), буде базуватися на "мотивації" та "заохоченні", без створення механізму обов'язковості. Це, звичайно, спонукає великі держави, такі як Франція, Німеччина та Італія, до подальшого розвитку національних проектів. Інші не отримають таких можливостей. Як це вплине на заявлені можливості інших національних збройних сил держав ЄС - поки що невідомо", - вказав Залужний.

Він наголошує, що Біла книга на період до 2030 року не передбачає головної мети – створення спільних військових структур в рамках ЄС та органів і структур, здатних ними керувати, тому безпека Європи практично залишатиметься залежною від США, хоча сам документ і надає широкі можливості для просування наших індивідуальних інтересів.

"Це також відкриває шлях до рівноправного "вступу" України, держави, що не є членом ЄС, до майбутньої об'єднаної оборонної промисловості. За відсутності обов'язкових механізмів наша діяльність буде зосереджена на просуванні на урядовому, діловому та експертному рівнях інтересів української оборонної промисловості як частини потенційно відкритого європейського ринку. Слід домагатися фінансів, технологій та виробництва у відносинах з кожною країною, яка нас цікавить, пам'ятаючи, що основою нашої сили є національні технології та власний досвід їх використання. Такий підхід не тільки сприятиме безпеці України, але й може зробити нашу оборонну промисловість джерелом економічного зростання – як це сталося в Ізраїлі та Південній Кореї", - пише дипломат.

Натомість він вказує, що РФ протягом майже чотирьох років війни в Україні також систематично вчиться краще воювати, а також передає свій досвід Китаю, Ірану і Північній Кореї. "Це, в свою чергу, вказує на неминучу, широкомасштабну реформу збройних сил Російської Федерації як під час війни, так і, можливо, в післявоєнний період. З огляду на тенденції науково-технічного прогресу в умовах сучасних військових дій та завершення створення принципово нової доктрини ведення війни, така реформа, очевидно, буде завершена не пізніше 2030 року. Це будуть збройні сили роботів, автономних систем та штучного інтелекту, поєднані досвідом та вже чинними доктринами. А найголовніше – вони зможуть масштабувати свої нові можливості до необхідного рівня", – зазначає Залужний.

Він переконаний, що це буде нова гонка озброєнь за право контролю над системою глобальної безпеки. "Вже сьогодні неважко передбачити учасників цієї нової гонки озброєнь. Це точно не будуть ті, хто хоче лише вигідно переозброїтися. Я не бачу всього цього в структурах армії НАТО, які, як видається, будуть готові до війни з арміями, яких вже не існує", - наголошує дипломат.

За його словами "війна може бути довгою, а це повністю змінює підхід до самої організації Збройних сил", зокрема, "в умовах війни на знищення величезне значення мають кадри".

Дипломат вказує, що тільки спільна робота з ЄС дозволить Україні поділитися своїм досвідом ведення війни, що допоможе країнам ЄС якнайшвидше вдосконалити свої оборонні стратегії, і не тільки в галузі оборонно-промислового співробітництва.

"Європейська безпека, незалежно від цілей, заявлених у документі, як і раніше, буде залежати виключно від наполегливості України та її збройних сил, а також від майбутнього реального партнерства. Передбачається, що побудова нової архітектури європейського континенту займе більше п'яти років, які супроводжуватимуться як інерцією, пов'язаною з надією на збереження прийнятного способу життя, так і подоланням бар'єрів у демократичному суспільстві", - резюмував Залужний.