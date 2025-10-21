Інтерфакс-Україна
Події
12:42 21.10.2025

Сибіга закликав партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу України після нічної атаки РФ

1 хв читати
Сибіга закликав партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу України після нічної атаки РФ
Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України: від енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони після чергової нічної атаки росіян..

"Путін вдає, що готовий до дипломатії та мирних переговорів, тоді як насправді цієї ночі Росія здійснила жорстоку ракетну атаку та атаку безпілотниками на Чернігівську та Сумську області України", - написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що енергетична інфраструктура знову зазнала серйозних ударів. Багато громад залишилися без електроенергії через холодні осінні температури, деякі залишилися без води.

"Поки наші групи енергетичного реагування працюють над відновленням електропостачання, я знову закликаю всіх наших партнерів у Європі та за її межами терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України: від енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони", - закликав Сибіга.

Теги: #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:53 20.10.2025
Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

15:17 20.10.2025
Глави МЗС України та Португалії обговорили подальші кроки для зміцнення ППО та підтримку енергетичної системи

Глави МЗС України та Португалії обговорили подальші кроки для зміцнення ППО та підтримку енергетичної системи

15:10 20.10.2025
Сибіга проінформував турецького колегу про результати зустрічі Зеленського та Трампа, а також про ситуацію на фронті

Сибіга проінформував турецького колегу про результати зустрічі Зеленського та Трампа, а також про ситуацію на фронті

13:45 20.10.2025
Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

17:20 17.10.2025
Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

13:11 14.10.2025
Сибіга закликав країни чітко засудити атаку РФ на гуманітарну місію ООН на Херсонщині

Сибіга закликав країни чітко засудити атаку РФ на гуманітарну місію ООН на Херсонщині

14:31 13.10.2025
Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

12:09 13.10.2025
Сибіга: Не має бути жодних табу в постачанні зброї Україні

Сибіга: Не має бути жодних табу в постачанні зброї Україні

14:52 12.10.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

17:13 10.10.2025
Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

ОСТАННЄ

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Бережна: стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру

Президентська програма "1000 годин контенту" буде мати міжнародне співфінансування і залучатиме міжнародних експертів - Бережна

Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

СБУ затримала киянина, який передавав ворогу локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

В ЄС хочуть розробити юридичну пропозицію щодо заморожених активів РФ для України, Бельгія не стоятиме на заваді - ЗМІ

Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА