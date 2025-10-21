Сибіга закликав партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу України після нічної атаки РФ

Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України: від енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони після чергової нічної атаки росіян..

"Путін вдає, що готовий до дипломатії та мирних переговорів, тоді як насправді цієї ночі Росія здійснила жорстоку ракетну атаку та атаку безпілотниками на Чернігівську та Сумську області України", - написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що енергетична інфраструктура знову зазнала серйозних ударів. Багато громад залишилися без електроенергії через холодні осінні температури, деякі залишилися без води.

"Поки наші групи енергетичного реагування працюють над відновленням електропостачання, я знову закликаю всіх наших партнерів у Європі та за її межами терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України: від енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони", - закликав Сибіга.