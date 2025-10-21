"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

Через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні в усіх регіонах України будуть діяти з 16:00 до 20:00 графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомило НЕК "Укренерго" у Телеграм-каналі.

За інформацією системного оператора, станом на ранок 21 жовтня через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині.

"Без електропостачання залишилась значна частина регіону, включно з обласним центром", - зазначили в "Укренерго".

Наразі виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через перебування в небі чергових російських ударних БпЛА. Як тільки дозволять безпекові умови, перезаживлення споживачів розпочнеться невідкладно.

Окрім того, як повідомило Міністерство енергетики України у вівторок, РФ окрім Чернігівської атакувала також Дніпропетровську область.

Як повідомлялося з посиланням на очільника Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса, російські війська в ніч на вівторок атакували Чернігівську область дронами та ракетами, зафіксовано влучання в обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт. В результаті атаки аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Критична інфраструктура переведена на генератори.