Інтерфакс-Україна
Події
10:52 21.10.2025

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

1 хв читати
"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

Через наслідки попередніх російських обстрілів  сьогодні в усіх регіонах України будуть діяти з 16:00 до 20:00 графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомило НЕК "Укренерго" у Телеграм-каналі.

За інформацією системного оператора, станом на ранок 21 жовтня через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині.

"Без електропостачання залишилась значна частина регіону, включно з обласним центром", - зазначили в "Укренерго".

Наразі виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через перебування в небі чергових російських ударних БпЛА. Як тільки дозволять безпекові умови, перезаживлення споживачів розпочнеться невідкладно.

Окрім того, як повідомило Міністерство енергетики України у вівторок, РФ окрім Чернігівської атакувала також Дніпропетровську область.

Як повідомлялося з посиланням на очільника Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса, російські війська в ніч на вівторок атакували Чернігівську область дронами та ракетами, зафіксовано влучання в обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт. В результаті атаки аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Критична інфраструктура переведена на генератори.

Теги: #укренерго #енергетика #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 21.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

07:28 21.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

19:18 20.10.2025
Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

18:22 20.10.2025
Енергетичне перемирʼя з РФ малоймовірне, бо вона все одно не дотримається угоди - заступник начальника ГУР

Енергетичне перемирʼя з РФ малоймовірне, бо вона все одно не дотримається угоди - заступник начальника ГУР

16:06 20.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

15:02 20.10.2025
Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

10:17 20.10.2025
Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок – Зеленський

Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок – Зеленський

09:32 20.10.2025
"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

09:06 20.10.2025
Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

19:57 19.10.2025
Росіяни вразили енергооб'єкт у Чернігівській області

Росіяни вразили енергооб'єкт у Чернігівській області

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

ОСТАННЄ

Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

Померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Шахтарське – ОВА

Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА