Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

Фото: https://www.foxnews.com

Низка європейських лідерів мають намір домогтися присутності на підготовлюваній зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа в Будапешті, повідомляє у вівторок видання Politico.

"Деякі лідери ЄС будуть домагатися права бути присутніми на зустрічі Трампа і Путіна, а також забезпечувати участь президента України Володимира Зеленського в будь-яких переговорах", - інформує видання з посиланням на неназваного дипломата.

"Європейці найбільше побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна при визначенні умов миру і буде тиснути на Зеленського, щоб той погодився на російські умови - можливо, ціною поступки значних територій на сході країни", - стверджує Politico.

Президенти США і РФ Трамп і Путін 16 жовтня провели телефонну розмову. Трамп після цього заявив, що країни організують переговори на високому рівні, після чого відбудеться зустріч президентів двох країн у Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зі свого боку заявив, що вже доручив сформувати комітет з організації цього саміту.