Інтерфакс-Україна
Події
10:26 21.10.2025

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

1 хв читати
Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ
Фото: https://www.foxnews.com

Низка європейських лідерів мають намір домогтися присутності на підготовлюваній зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа в Будапешті, повідомляє у вівторок видання Politico.

"Деякі лідери ЄС будуть домагатися права бути присутніми на зустрічі Трампа і Путіна, а також забезпечувати участь президента України Володимира Зеленського в будь-яких переговорах", - інформує видання з посиланням на неназваного дипломата.

"Європейці найбільше побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна при визначенні умов миру і буде тиснути на Зеленського, щоб той погодився на російські умови - можливо, ціною поступки значних територій на сході країни", - стверджує Politico.

Президенти США і РФ Трамп і Путін 16 жовтня провели телефонну розмову. Трамп після цього заявив, що країни організують переговори на високому рівні, після чого відбудеться зустріч президентів двох країн у Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зі свого боку заявив, що вже доручив сформувати комітет з організації цього саміту.

Теги: #путін #трамп #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 21.10.2025
Зустріч Трампа з Путіним може відтермінуватися

Зустріч Трампа з Путіним може відтермінуватися

19:46 20.10.2025
Трамп заявив, що на заваді "угоди" між РФ та Україною стоїть ненависть лідерів країн

Трамп заявив, що на заваді "угоди" між РФ та Україною стоїть ненависть лідерів країн

19:29 20.10.2025
Трамп сумнівається у перемозі України

Трамп сумнівається у перемозі України

18:04 20.10.2025
Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

16:36 20.10.2025
Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

15:17 20.10.2025
Глави МЗС України та Португалії обговорили подальші кроки для зміцнення ППО та підтримку енергетичної системи

Глави МЗС України та Португалії обговорили подальші кроки для зміцнення ППО та підтримку енергетичної системи

15:10 20.10.2025
Сибіга проінформував турецького колегу про результати зустрічі Зеленського та Трампа, а також про ситуацію на фронті

Сибіга проінформував турецького колегу про результати зустрічі Зеленського та Трампа, а також про ситуацію на фронті

13:40 20.10.2025
Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

10:43 20.10.2025
Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

10:21 20.10.2025
Путін зателефонував Трампу через заяви про "Томагавки" - Зеленський

Путін зателефонував Трампу через заяви про "Томагавки" - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

ОСТАННЄ

Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

Померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Шахтарське – ОВА

Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА