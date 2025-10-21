Інтерфакс-Україна
Події
08:36 21.10.2025

Зустріч Трампа з Путіним може відтермінуватися

Сподівання президента США Дональда Трампа на швидку зустріч з Володимиром Путіним можуть провалитися після того, як стало відомо про відтермінування зустрічі ключових помічників двох лідерів, повідомляє CNN.

Зазначається, що 16 жовтня після розмови з Путіним Трамп заявив, що вони "домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня".

"Початкові зустрічі Сполучених Штатів очолить державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими людьми, яких буде призначено", – написав він у Truth Social.

Представник Білого дому повідомив CNN, що попередня зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим поки відкладена.

Наразі незрозуміло, чому зустріч не відбудеться на тижні, хоча одне з джерел повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни Росії проти України.

Зокрема, вчора, 20 жовтня, вони провели телефонну розмову і обговорили "наступні кроки" після розмови Трампа і Путіна про можливе завершення війни.

"Рубіо наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати в просуванні довгострокового врегулювання російсько-українського конфлікту відповідно до бачення президента Трампа", - ідеться в повідомленні.

Однак джерело, знайоме із ситуацією, сказало, що після цього дзвінка офіційні особи вважають, що позиція РФ щодо війни в Україні змінилася недостатньо.

За словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа наступного тижня. При цьому, держсекретар і глава МЗС РФ можуть ще раз поговорити цього тижня.

 

Теги: #путін #трамп #зустріч

