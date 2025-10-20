США поки що відмовляються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів

Американська сторона поінформувала європейських колег, що наразі не має наміру приєднуватися до плану країн "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"За словами джерел, американські офіційні особи повідомили своїм європейським колегам, що поки що не приєднуватимуться до ініціативи, під час переговорів у кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня, побажавши не називати їхнього імені, оскільки переговори були конфіденційними", - пише Bloomberg у понеділок.

За словами одного з джерел, США пояснили своє небажання брати участь ризиками для ринкової стабільності. Інше джерело заявило, що на цьому етапі США просто не беруть жодних зобов'язань.

Агентство також зазначає, що всередині G7 є різні позиції щодо цього питання. Зокрема, Велика Британія та Канада підтримують європейську ініціативу, проте Японія дотримується такого самого підходу, що й США.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачається, що EUR140 млрд sз цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Очікується, що це питання розглядатимуть на саміті ЄС 23-24 жовтня.