Інтерфакс-Україна
Події
11:46 20.10.2025

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

1 хв читати
Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Працівники Служби безпеки України провели в понеділок обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ), який розслідував резонансні справи зловживань у сфері енергетики та на підприємствах залізничної галузі, повідомляє НАБУ.

"Інформуємо, що сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні зазначається, що НАБУ продовжує виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів. 

Теги: #обшуки #сбу #набу

