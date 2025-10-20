Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Працівники Служби безпеки України провели в понеділок обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ), який розслідував резонансні справи зловживань у сфері енергетики та на підприємствах залізничної галузі, повідомляє НАБУ.

"Інформуємо, що сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні зазначається, що НАБУ продовжує виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів.