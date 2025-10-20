Інтерфакс-Україна
08:22 20.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 168 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 168 бойових зіткнень
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 168 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

