Інтерфакс-Україна
Події
19:57 19.10.2025

Росіяни вразили енергооб'єкт у Чернігівській області

1 хв читати
Росіяни вразили енергооб'єкт у Чернігівській області

Енергетичний об'єкт у Корюківському районі зазнав значних ушкоджень через ворожу атаку, повідомляє ресурс Новини Чернігівщини у телеграм-каналі, посилаючись на інформацію з АТ "Чернігівобленерго".

"Росіяни атакували енергооб'єкт у Корюківському районі. Внаслідок атаки об'єкт зазнав значних пошкоджень, а без електропостачання залишились майже 55 тисяч абонентів", - йдеться у повідомленні.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", - цитують заяву обленерго Новини Чернігівщини.

 

Теги: #чернігівська_область #енергетика #атака

