17:24 19.10.2025

Окупанти в неділю збільшили активність на курському та костянтинівському напрямках – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про 76 бойових зіткнень на фронті з початку цієї доби станом на 16:00, з яких третина (26) прийшлася на покровський напрямок.

"На покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника", - йдеться в повідомленні.

При цьому в суботу, 18 жовтня, станом на 16:00 на всьому фронті було зафіксовано 74 боєзіткнення, з який на покровський напрямок прийшлося 31.

Загалом, за даними Генштабу, російські окупанти в неділю зменшили активність на куп’янському та слов’янському напрямках фронту, але натомість збільшили на курському та костянтинівському напрямках.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби в неділю відбулося 12 бойових зіткнень з ворожими військами, тоді як у суботу було лише два. На костянтинівському напрямку станом на 16:00 ворог здійснив вже 15 штурмових дій, а в суботу на цей самий час – сім.

Натомість на куп’янському та слов’янському напрямках російські окупанти у неділю намагалися прорвати українську оборону лише один раз на кожному станом на 16:00, а в суботу на цей час там було вже шість та п’ять боєзіткнень відповідно.

На краматорському напрямку противник в неділю наступальних дій поки не проводив, у суботу на 16:00 було два боєзіткнення. Натомість на гуляйпільському напрямку в неділю вже було боєзіткнення, в суботу – ні.

На решті напрямків активність ворога співставна.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

