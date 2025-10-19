Інтерфакс-Україна
Події
08:39 19.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 223 бойових зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 193 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 19.10.2025
Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 126 од. спецтехніки

08:54 18.10.2025
Троє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Троє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

08:24 18.10.2025
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

08:56 17.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1103 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1103 ворожі цілі

08:18 17.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 178 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 178 бойових зіткнень

07:45 17.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 730 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 730 військовослужбовців - Генштаб

07:54 16.10.2025
Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 139 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 139 од. спецтехніки

08:42 15.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

07:36 15.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

08:31 14.10.2025
Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 145 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 145 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Підліток, причетний до загибелі 17-річного українця у Дубліні, залишений під вартою

Міністр нацбезпеки Ізраїлю дав Нетаньягу термін для знищення ХАМАС, інакше його партія вийде з уряду

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час спільних переговорів

Держдепартамент США попередив про можливе порушення режиму тиші в Газі з боку ХАМАС

19 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА