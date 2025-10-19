Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 223 бойових зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 193 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб