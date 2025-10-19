Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, завдавши 667 ударів, унаслідок атаки дрону по Пологівському району поранено чоловіка та жінку, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Степногірську, Новоданилівці, Долинці та Малинівці. 421 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільне, Біленьке, Плавні, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Полтавку, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогірʼя", - зазначено в повідомленні ранком неділі.

А також нанесено 6 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Новоданилівці, Щербаках та Полтавці і 233 артилерійських удари по території Степового, Плавнів, Гуляйполя, Полтавки, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Білогір’я, Чарівного, Новоандріївки та Малої Токмачки.

За словами Федорова, надійшло 24 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.