Інтерфакс-Україна
Події
07:38 19.10.2025

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

1 хв читати
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, завдавши 667 ударів, унаслідок атаки дрону по Пологівському району поранено чоловіка та жінку, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Степногірську, Новоданилівці, Долинці та Малинівці. 421 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільне, Біленьке, Плавні, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Полтавку, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогірʼя", - зазначено в повідомленні ранком неділі.

А також нанесено 6 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Новоданилівці, Щербаках та Полтавці і 233 артилерійських удари по території Степового, Плавнів, Гуляйполя, Полтавки, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Білогір’я, Чарівного, Новоандріївки та Малої Токмачки.

За словами Федорова, надійшло 24 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 19.10.2025
Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

07:54 19.10.2025
Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

20:31 18.10.2025
У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

20:24 18.10.2025
Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

16:30 18.10.2025
Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

07:58 18.10.2025
Під ворожим обстрілом 15 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом 15 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

07:57 17.10.2025
Російський дрон поранив поліцейського у Запорізькій області

Російський дрон поранив поліцейського у Запорізькій області

19:39 16.10.2025
Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

11:25 16.10.2025
Росіяни обстріляли Донеччину, одна людина загинула, шістьох поранено – ОВА

Росіяни обстріляли Донеччину, одна людина загинула, шістьох поранено – ОВА

09:09 16.10.2025
Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнення

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 126 од. спецтехніки

Підліток, причетний до загибелі 17-річного українця у Дубліні, залишений під вартою

Міністр нацбезпеки Ізраїлю дав Нетаньягу термін для знищення ХАМАС, інакше його партія вийде з уряду

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час спільних переговорів

Держдепартамент США попередив про можливе порушення режиму тиші в Газі з боку ХАМАС

19 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року - ЗМІ

Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА