Інтерфакс-Україна
Події
01:25 19.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 116 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2734 дрони-камікадзе та здійснили 3836 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30439

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

