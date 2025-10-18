Інтерфакс-Україна
Стармер пропонує США та Україні спільно працювати над мирним планом за зразком Гази



Під час конференц-дзвінка з європейськими лідерами президент України Володимир Зеленський обговорив можливість розробки мирного плану для України, як повідомляє портал Axios, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував працювати з США над цим планом за зразком 20-пунктового плану Трампа щодо Гази.

Джерело також зазначило, що під час дзвінка лідери погодилися на терміновий подальший контакт між радниками з національної безпеки європейських країн протягом вихідних для координації подальших кроків.

Зеленський у коментарі після зустрічі заявив: "Ми продовжуємо активно працювати з нашими партнерами над пошуком шляхів забезпечення миру та безпеки для України".

 

 

Теги: #британія #мирний_план

