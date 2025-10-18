18:42 18.10.2025
Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах
Складна ситуацію в енергосистемі викликала в окремих областях України в суботу ближче до вечора необхідність застосування аварійних відключень електроенергії, повідомляє Міненерго.
"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", – йдеться у інформації в телеграмі міністерства.
Окрім того на Чернігівщині обленерго наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів.
Згідно з інформацію ДТЕК, аварійні відключення у Дніпропетровській області тривали більше години, але вже скасовані.
Про обмеження також повідомляли обленерго Сумщині, Харківщині, Полтавщини та Запоріжжя.