Інтерфакс-Україна
Події
18:42 18.10.2025

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

1 хв читати
Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Складна ситуацію в енергосистемі викликала в окремих областях України в суботу ближче до вечора необхідність застосування аварійних відключень електроенергії, повідомляє Міненерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", – йдеться у інформації в телеграмі міністерства.

Окрім того на Чернігівщині обленерго наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів.

Згідно з інформацію ДТЕК, аварійні відключення у Дніпропетровській області тривали більше години, але вже скасовані.

Про обмеження також повідомляли обленерго Сумщині, Харківщині, Полтавщини та Запоріжжя.

Теги: #дтек #відключення #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 16.10.2025
"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

19:30 16.10.2025
"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

23:11 15.10.2025
У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

22:54 15.10.2025
ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

22:12 15.10.2025
Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

13:06 15.10.2025
"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки

"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки

19:23 14.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

18:30 14.10.2025
Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

11:22 14.10.2025
РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

14:11 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

ОСТАННЄ

Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"

Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

Фракція "Слуга Народу" наступного тижня проведе зустріч із прем’єр-міністеркою Свириденко

Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

Уряд спростив процедури для здійснення швидких ремонтів критичної інфраструктури

У Чугуєві повністю відновлено електропостачання – мер

Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА