Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Складна ситуацію в енергосистемі викликала в окремих областях України в суботу ближче до вечора необхідність застосування аварійних відключень електроенергії, повідомляє Міненерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", – йдеться у інформації в телеграмі міністерства.

Окрім того на Чернігівщині обленерго наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів.

Згідно з інформацію ДТЕК, аварійні відключення у Дніпропетровській області тривали більше години, але вже скасовані.

Про обмеження також повідомляли обленерго Сумщині, Харківщині, Полтавщини та Запоріжжя.