Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України)", -повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, вранці у Золочівській громаді зафіксовано влучання, попередньо, fpv-дрона по цивільному автомобілю. Внаслідок удару загинув чоловік, ще троє отримали гостру стресову реакцію. Близько 10:00 ЗС РФ обстріляли Ківшарівку, поранено 83-річного чоловіка. Через авіаудар по Сподобівці постраждали двоє чоловіків (19 та 25 років).