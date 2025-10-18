В Україні дощитиме й буде прохолодно найближчими днями

В Україні в неділю, 19 жовтня, очікуються дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом), вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°.

В Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла.

У Києві 19 жовтня дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 жовтня найвища температура вдень була 23,3° в 2019р., найнижча вночі 4,8° морозу в 1882р.

У понеділок, 20 жовтня, у східних, більшості північних та центральних областей України --дощі, вночі місцями з мокрим снігом; на решті території хмарно з прояснями, без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях заморозки в повітрі 0-4°; вдень 4-9° тепла.

У Києві 20 жовтня також дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.