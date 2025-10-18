Інтерфакс-Україна
Події
12:34 18.10.2025

Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

2 хв читати
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в США зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів.

"Обговорили поле бою та речі, які можуть наблизити гарантований мир. Багато представників аналітичних центрів уже працюють з нашими людьми, нашими військовими в пошуку ефективних рішень. Цінуємо це та розраховуємо на підтримку й надалі", - написав президент у телеграм-каналі в суботу.

Він подякував співрозмовників "за змістовне обговорення та цікаві ідеї", за щиру підтримку України й її людей.

За повідомленням пресслужби глави держави, у зустрічі взяли участь: президент і виконавчий директор Інституту Гудзона Джон Волтерс, старший науковий співробітник Інституту Гудзона Люк Коффі, старший науковий співробітник і директор Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона Пітер Роу, старший співробітник Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона Даніел Кочіс, співголова Центру американської безпеки America First Policy Institute Роберт Вілкі, наукова співробітниця America First Policy Institute Анна Гардейдж, президент Американського інституту підприємництва Роберт Доар, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Фредерік Каган, виконавча директорка Інституту Маккейна при Університеті штату Аризона Eвелін Фаркас, президент Фонду Джеймстауна Пітер Меттіс, регіональний директор з питань Євразії Міжнародного республіканського інституту Стівен Нікс, засновник і президент Фонду захисту демократії Кліффорд Мей, президентка та виконавча директорка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова, старший експерт Центру аналізу європейської політики Курт Волкер, президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман, старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії Стівен Сестанович, президент програми оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс, віцепрезидент з досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс, засновниця та президентка Інституту вивчення війни Кімберлі Каган, президентка Німецького фонду Маршалла США Александра де Хуп Шеффер, президент і головний виконавчий директор Атлантичної ради Фред Кемп, директор Євразійського центру імені Д. Патрічіу при Атлантичній раді Посол Джон Гербст, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід, старша радниця Євразійського центру Атлантичної ради Дебра Каган.

Під час зустрічі детально обговорили ситуацію на полі бою, технологічну сторону війни та важливість продовження санкційного тиску на Росію для того, щоб обмежити її здатність фінансувати свою воєнну машину та змусити сісти за стіл переговорів. Особливу увагу приділили санкціям проти тіньового флоту.

Також говорили про подальший розвиток українського оборонного виробництва, зокрема дронів, українсько-американську військово-технічну співпрацю й динаміку відносин із США.

Теги: #аналітики #зеленський #сша #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:17 18.10.2025
Трамп відмовив Зеленському в наданні Києву ракет Tomahawk - ЗМІ

Трамп відмовив Зеленському в наданні Києву ракет Tomahawk - ЗМІ

02:21 18.10.2025
Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

00:29 18.10.2025
Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

00:25 18.10.2025
Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

00:21 18.10.2025
Зараз лише Трамп має діалог з Росією, Україні потрібні сильні безпекові гарантії – Зеленський

Зараз лише Трамп має діалог з Росією, Україні потрібні сильні безпекові гарантії – Зеленський

00:17 18.10.2025
США отримають певні типи українських БпЛА, вважає Зеленський

США отримають певні типи українських БпЛА, вважає Зеленський

00:13 18.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

00:12 18.10.2025
Зеленський і Трамп не обговорювали відповіді України на російські удари

Зеленський і Трамп не обговорювали відповіді України на російські удари

00:12 18.10.2025
Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

00:12 18.10.2025
Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

ОСТАННЄ

В Україні дощитиме й буде прохолодно найближчими днями

Глава Міноборони Литви закликала всі країни ЄС інвестувати в зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Правоохоронці відкрили 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми у 2025р – Офіс генпрокурора

Трамп: Я сказав Зеленському і сказав Путіну – зупиніться прямо зараз на лінії фронту

Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Чоловік загинув, жінка постраждала через ворожий обстріл села в Харківській області

У Києві відкрили виставку до 100-річчя Зарецького

Троє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Внаслідок атаки дронів РФ на Полтавщині спалахнув склад цивільного підприємства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА