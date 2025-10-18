Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Сили оборони минулої ночі знешкодили 136 ворожих цілей зі 164, що атакували Україну, влучання зафіксовано на 12 локаціях, зокрема, 27 ударних БпЛА та уламки на 4 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Загалом, в ніч на 18 жовтня (з 19:00 17 жовтня) противник атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. - РФ та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 100 із них – "шахеди".

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додали в командуванні.