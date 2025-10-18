Троє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Три людини постраждали через ворожий обстріл Херсонської області, також за минулу добу зі звільнених громад регіону евакуювали 15 херсонців, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 жителів дістали поранення", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Томарине, Новоолександрівка, Золота Балка, Монастирське, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоквартирних та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, освітній заклад, приміщення банку, автобус та приватні автомобілі.

Прокудін додав, що в п'ятницю зі звільнених громад регіону евакуювали 15 людей.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - написав він.