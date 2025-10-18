Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, 1 танк, 41 артсистема, 2 РСЗВ, 1 літак, 498 БПЛА, а також 133 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб, танків – 11267 (+1) од, бойових броньованих машин – 23396 (+2) од, артилерійських систем – 33789 (+41) од, РСЗВ – 1522 (+2) од, засоби ППО – 1228 (+0) од, літаків – 428 (+1) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498), крилаті ракети – 3864 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131), спеціальна техніка – 3980 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.