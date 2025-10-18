Інтерфакс-Україна
00:31 18.10.2025

Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

Близько 70% ампутацій, які проводяться військовослужбовцям, пов’язані з відривом кінцівок, і близько 30% - з посттурнікетним синдромом, повідомив головний хірург Збройних сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

"На сьогодні відсоток ампутацій, пов'язаних з відривом кінцівок, вище, ніж посттурнікетний синдром. Якщо ми беремо за 100% виконану кількість ампутацій, то близько 70% - це ампутації, пов'язані з відривом саме кінцівок. Інші, майже до 30% - це ампутації, пов'язані з посттурнікетним синдромом", - сказав Гуменюк на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Полковник медичної служби зазначив, що під час проведення антитерористичної операції та операцією Об'єднаних сил про посттурнікетний синдром майже не йшла мова, адже поранений швидко доставлявся на етап хірургічної допомоги. Одна на сьогодні вивезти пораненого з поля бою на дуже важко через велику активність дронів, і тому турнікет залишається накладеним багато годин, пояснив Гуменюк.

"Тому якщо тільки в нас покращиться бойова обстановка, коли ми зможемо швидко евакуювати поранених з поля бою, повірте мені, цей відсоток посттурнікетного синдрому взагалі просто зникне", - зазначив головний хірург.

