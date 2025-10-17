Зеленський і Трамп обговорили ППО та далекобійні системи

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі обговорили протиповітряну оборону та далекобійні системи, а також майбутню зустріч американського лідера з Володимиром Путіним у Будапешті.

"Я дякую команді Сполучених Штатів, ми говорили про ППО, протиповітряну оборону, це дуже важливо для нас, і в той час, поки ми зараз спілкуємося, чимало безпілотників залучаються для нанесення ударів по Україні, по нашим родинам", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Далі буде.