21:39 17.10.2025

Трамп: В Угорщині, ймовірно, буде двостороння зустріч, з Зеленським перебуватиму на зв'язку

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним в Угорщині, "найімовірніше", буде двосторонньою.

"Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому (Путіну - ІФ-У), він подобається мені. Це безпечна країна. Вони роблять дуже гарну роботу. Він є хорошим лідером у сенсі управління своєю країною. І тому ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і я думаю, що він буде дуже приймаючою стороною", – сказав він під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю.

Відповідаючи на питання, чи долучиться Зеленський до їх зустрічі із очільником Кремля, Трамп сказав, що "найімовірніше", вона буде двосторонньою, оскільки між Путіним і Зеленським "ворожнеча".

"Найбільш ймовірно, це буде двостороння зустріч, але перебуватимемо на зв’язку із президентом Зеленським", - зазначив лідер США.

